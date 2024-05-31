Игрок «Динамо» Бителло подвёл личные итоги сезона

Бразильский полузащитник «Динамо» Бителло подвёл личные итоги сезона, а также высказался об успехах других членов московской команды.

«Я считаю, что для меня лично сезон сложился довольно хорошо. Я быстро адаптировался, забивал мячи. Самое главное — это команда. Здорово, что Константин Тюкавин стал лучшим игроком сезона, а Марцел Личка — лучшим тренером. Главное — командная работа», — приводит слова Бителло ТАСС.

Напомним, Бителло перешёл в «Динамо» из бразильского «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила € 10 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028-го. В минувшем сезоне 24-летний полузащитник принял участие в 30 матчах «Динамо» во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2023/2024 чемпионом России стал «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли титул в шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар». «Динамо» расположилось на третьей позиции.