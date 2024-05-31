Жером Боатенг и Очоа покинут «Салернитану» после вылета клуба в Серию В — Романо

Мексиканский голкипер Гильермо Очоа и немецкий защитник Жером Боатенг покинут итальянскую «Салернитану» на правах свободных агентов после вылета клуба в Серию В, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

38-летний Гильермо Очоа стал игроком итальянского клуба 2 января 2023 года, перейдя в статусе свободного агента. За это время голкипер успел принять участие в 41 матче клуба, в которых пропустил 77 голов и пять раз отыграл «на ноль».

35-летний Боатенг стал футболистом «Салернитаны» 2 февраля текущего года. Всего за итальянский клуб немецкий защитник сыграл семь матчей, проведя на поле в общей сложности 238 минут.

Напомним, «Салернитана» набрала 17 очков заняла последнее место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2023/2024.