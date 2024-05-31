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«Зенит» готов отпустить Изидора, агент ищет ему варианты в Европе — источник

«Зенит» готов отпустить Изидора, агент ищет ему варианты в Европе — источник
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23-летний французский нападающий Вильсон Изидор близок к уходу из «Зенита». Сине-бело-голубые ищут варианты усиления атаки, поэтому клуб готов расстаться с Изидором, информирует «Евро-Футбол.Ру».

Согласно сведениям источника, агент Вильсона уже подыскивает ему варианты продолжения карьеры в Европе. Сейчас интерес к Изидору проявляют некоторые французские клубы. Однако речь идёт не о полноценном трансфере, а лишь об аренде, что не устраивает «Зенит», желающий полноценно продать игрока.

В завершившемся сезоне-2023/2024 Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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