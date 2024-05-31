Тренер махачкалинского «Динамо» рассказал, стоит ли ждать Джикию в клубе

Главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев рассказал, возможен ли переход экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии в махачкалинский клуб.

— Появлялись слухи об интересе клуба к Георгию Джикии, а Шамиль Газизов и Гаджи Гаджиев не стали отрицать его. Вы бы хотели в своём составе такого игрока видеть?

— Можно много о чём рассуждать гипотетически. Не хотел бы говорить на эту тему. Когда будет конкретика и что-то свершится на самом деле — тогда будет что обсудить. В принципе, я Джикию хорошо знаю, ведь в своё время он играл у меня ещё в Нальчике, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, Джикия покинул московский «Спартак» по завершении сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Георгий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Отметим, что махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.