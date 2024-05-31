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Кечинов: для «Балтики» лучшей мотивации, чем титул в Кубке России, не придумать

Кечинов: для «Балтики» лучшей мотивации, чем титул в Кубке России, не придумать
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит». Встреча состоится 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если будет хороший настрой, сумасшедшая самоотдача и везение, то, конечно, у «Балтики» будут шансы в Суперфинале Кубка России с «Зенитом». Но сейчас на бумаге в это мало верится. На мой взгляд, «Зенит» в этом матче явный фаворит.

Мне кажется, лучшей мотивации, чем титул в Кубке России, не придумать. Если уход Игнашевича после Кубка реален, то играйте для себя, потому что у кого-то такой возможности не будет вообще. Есть футбольное поле, противник и задача выиграть Кубок России. Другой мотивации не должно быть», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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