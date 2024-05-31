Чичерин — о Тюкавине: я за то, чтобы молодёжь уезжала в Европу. Не получится — вернутся

Бывший игрок московского «Динамо» Никита Чичерин поделился мнением о возможном переходе форварда бело-голубых Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Безусловно, надо пробовать силы, если игрок созрел. У Кости есть все шансы зацепиться в одном из европейских чемпионатов. Опять же, насколько он готов ментально к этому? Есть пример Арсена Захаряна, наверняка они дружат, общаются, он может узнать, как проходит адаптация. Но я всегда за то, чтобы наши молодые игроки уезжали и пробовали свои силы. Не получится — всегда сможешь вернуться. Это звучит так себе. Но если появляется возможность, считаю, нужно попробовать. Уверен, у него может получиться», — приводит слова Чичерина Metaratings.

В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Константин Тюкавин был признан лучшим игроком завершившегося сезона чемпионата.