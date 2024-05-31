Савичев: неоднократно возникали варианты с клубами РПЛ, но я мечтаю выйти туда с «Акроном»

Полузащитник «Акрона» Константин Савичев рассказал о том, что много раз получал предложения о переходе от клубов Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что мечтает выйти в высший дивизион с тольяттинской командой.

«У меня неоднократно возникали варианты с клубами РПЛ, но я их отклонял в пользу нашей команды. Мечта одна — выйти с «Акроном» в Премьер‑Лигу.

Давались ли обещания в команде на случай выхода в РПЛ? Нет. Мы идём от матча к матчу. Сначала надо закончить начатое дело», — приводит слова Савичева «Матч ТВ».

30-летний Савичев выступает за «Акрон» с 2021 года. Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2026-го.

Напомним, 29 мая 2024 года «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.