Валерий Непомнящий: почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Напомним, сейчас в элитном дивизионе российского футбола выступают 16 клубов. Однако в последнее время активизировалась дискуссия о возможном расширении чемпионата.

«Возможный выход четырёх команд из Первой лиги в РПЛ может быть положительным эффектом для российского футбола. Но я возвращаюсь к вопросу о количестве команд в РПЛ. У нас есть прекрасные стадионы в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Мы останемся без этих хороших стадионов. Поэтому почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.