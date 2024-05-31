Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?

Валерий Непомнящий: почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд. Напомним, сейчас в элитном дивизионе российского футбола выступают 16 клубов. Однако в последнее время активизировалась дискуссия о возможном расширении чемпионата.

«Возможный выход четырёх команд из Первой лиги в РПЛ может быть положительным эффектом для российского футбола. Но я возвращаюсь к вопросу о количестве команд в РПЛ. У нас есть прекрасные стадионы в Сочи, Калининграде, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Мы останемся без этих хороших стадионов. Поэтому почему бы не сделать 18 команд в РПЛ в следующем сезоне?» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Ну о чём мы говорим?» Алаев — о нецелесообразности расширения РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android