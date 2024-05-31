Жозе Моуринью возглавит турецкий «Фенербахче» — Ди Марцио

Португальский специалист Жозе Моуринью вернётся к тренерской работе — он будет назначен на пост главного тренера турецкого «Фенербахче», информирует авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Согласно сведениям источника, Моуриньо подпишет с «канарейками» контракт сроком на два года. Официально о заключении должно быть объявлено в течение дня.

Напомним, на данный момент португальский специалист не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 61-летний специалист заинтересован в том, чтобы вернуться в «Манчестер Юнайтед». Также к Моуринью проявляли интерес клубы из Саудовской Аравии.