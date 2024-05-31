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Мостовой: в Суперфинале КР может произойти невозможное — для «Балтики» это матч жизни

Мостовой: в Суперфинале КР может произойти невозможное — для «Балтики» это матч жизни
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«До Суперфинала Кубка России у обеих команд есть шансы. Ясно, что у «Балтики» шансов намного меньше, чем у «Зенита», но мы же в истории финалов кубков видели много неожиданных результатов. Зачем далеко ходить? Команда, которая побила и установила все рекорды, «Байер», умудрился с разгромным счётом 0:3 проиграть «Аталанте». В финале может произойти невозможное, потому что для «Балтики» это будет матч жизни.

Не знаю, как подействует решение об уходе Игнашевича на игроков «Балтики» в матче с «Зенитом». В коллективе около 30 человек, у кого-то хорошие отношения с тренером, а у кого-то нет. Я ни разу за свою карьеру не видел, чтобы у всех 30 человек были отличные отношения с главным тренером команды. Главная мотивация у «Балтики» — это то, что они в первый раз в жизни будут играть в Суперфинале Кубка России. Для любого футболиста это трофей на всю жизнь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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