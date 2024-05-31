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Мор рассказал, за счёт чего «Урал» может обыграть «Акрон» и остаться в РПЛ

Мор рассказал, за счёт чего «Урал» может обыграть «Акрон» и остаться в РПЛ
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы «Урала» в ответном стыковом матче с «Акроном» за право играть в РПЛ в сезоне‑2024/2025.

Россия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
01 июня 2024, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» — фаворит перед ответным матчем, но два мяча «Урал» может отыграть. По составу они выглядят нормально. Если выйдет основа, если они агрессивно будут играть с первых минут и получится забить в первом тайме, то «Урал» вполне может остаться», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ «Урал» уступил «Акрону». Встреча состоялась накануне, 29 мая. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Победил тольяттинский «Акрон» со счётом 2:0. На седьмой минуте матча отличился полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе, но после проверки на VAR, проведённой главным арбитром встречи, взятие ворот было отменено. На 67-й минуте открыл счёт в матче защитник «Акрона» Неманья Анджелкович. На 72-й минуте удвоил преимущество «Акрона» полузащитник Кирилл Данилин. Ответный матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.

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