Бушманов: отставка Гончаренко напрашивалась давно, но президент «Урала» доверял ему

Бывший футболист Евгений Бушманов отреагировал на отставку белорусского специалиста Виктора Гончаренко из екатеринбургского «Урала».

«Если смотреть по игре и результатом «Урала», то отставка Гончаренко напрашивалась давно. Но, с другой стороны, президент команды Иванов очень сильно доверял Гончаренко, ждал и верил до последнего. Сейчас, видимо, настал такой момент, когда нужно что-то менять.

Возможно, что этой отставкой Иванов хочет взбодрить команду и побороться за место в РПЛ. Гончаренко был в «Урале» практически два года, поэтому для игроков всё привычно: все тренировки и установки, а также примерно понятен настрой. А когда тренер меняется и уходит, то это, безусловно, будет встряской для команды. По уровню игроков «Урал» способен отыграть два мяча у «Акрона», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым