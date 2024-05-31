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Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Газизов — профессионал своего дела

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев: Газизов — профессионал своего дела
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Главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о генеральном директора махачкалинского клуба Шамиле Газизове.

— С Газизовым легко сработались?
— Безусловно, Шамиль Камилович профессионал своего дела. Я его поближе узнал уже непосредственно при работе в Махачкале. Это человек, который точно знает своё дело, хорошо разбирается в футболе. Поэтому с ним приятно работать, — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Напомним, махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/2024 впервые в клубной истории вышло в Российскую Премьер-Лигу, Клуб из столицы Дагестана набрал 61 очко в 34 матчах Первой лиги и отстал от «Химок» на шесть очков. Суммарная стоимость состава махачкалинского «Динамо», по оценке авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,43 млн.

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