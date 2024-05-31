Дало: Моуринью может заставить вас почувствовать себя лучшим или худшим игроком в мире

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высказался о бывшем главном тренере манкунианцев Жозе Моуринью.

«Жаль, что в «Юнайтед» я проработал с Жозе Моуринью всего несколько месяцев, но я всегда буду ценить то, что он сделал. Он оказал большое влияние на мою карьеру. Он убедил меня покинуть «Порту» и перейти в «Юнайтед» и дал мне ту уверенность, которую может дать только он.

У него уникальная манера общения — он может заставить вас почувствовать себя лучшим или худшим игроком в мире. Я поддерживаю с ним связь и всегда буду ценить то, что он сделал», — приводит слова Дало FourFourTwo.

Напомним, на данный момент португальский специалист не является главным тренером ни в одном из клубов. Последним местом его работы была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го.