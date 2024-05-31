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Павлюченко: у Сафонова есть всё, чтобы играть в основе «ПСЖ». В РПЛ он уже не растёт

Павлюченко: у Сафонова есть всё, чтобы играть в основе «ПСЖ». В РПЛ он уже не растёт
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Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове, который близок к переходу в «ПСЖ».

«Такой трансфер для «Краснодара», сборной России и нашего футбола является большим плюсом, всё-таки это «ПСЖ». В России Матвей дорос до определённого уровня, он уже здесь не растёт как вратарь, думаю, что он уже вышел на пик. А такому клубу, как «ПСЖ», ну как можно отказать? Хочется, чтобы он играл и закрепился в основном составе, в любом случае его не приглашают для того, чтобы он потом уехал, а чтобы, наверное, пройти определённые сборы, подготовку. Если он себя проявит, то почему нет, у него всё есть для того, чтобы играть в основном составе, он вратарь хорошего уровня», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «Пари Сен-Жермен», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Сафонов принял участие в 30 матчах, в 11 из которых он сыграл «на ноль». Также на его счету одна результативная передача. Сафонов получил премию РПЛ как лучший вратарь сезона.

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