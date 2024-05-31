Игрок «Зенита» Кассьерра высказался о безголевой серии до пента-трика в ворота «Ахмата»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о безголевой серии до пента-трика в ворота «Ахмата» (5:1). Напомним, до игры с грозненцами колумбиец не забивал на протяжении восьми матчей во всех турнирах.

«Безголевая серия? Такое случается. Перед ней у меня была затяжная результативная серия. В любом случае я работаю по максимуму, но иногда мяч заходит в ворота, а иногда — нет. В конечном счёте командные успехи — самое главное», — приводит слова Кассьерры пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Форвард сине-бело-голубых забил 21 гол. Также на счету нападающего пять голевых передач в розыгрыше турнира. Помимо этого, Кассьерра принял участие в восьми матчах Кубка России, где забил три гола и отдал столько же результативных передач.

В завершившемся сезоне чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» стал победителем турнира, набрав 57 очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ шестой раз подряд.