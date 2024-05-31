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«Для меня важнее победа «Зенита». Кассьерра — о возможности стать лучшим бомбардиром КР

«Для меня важнее победа «Зенита». Кассьерра — о возможности стать лучшим бомбардиром КР
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в преддверии Суперфинала Фонбет Кубка России с «Балтикой» ответил на вопрос о возможности стать лучшим бомбардиром турнира. На данный момент на счету колумбийца три забитых мяча в Кубке.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Стать лучшим бомбардиром Кубка? Для меня самое важное, чтобы победила команда, а мы завоевали титул. Я буду помогать команде, и неважно, кто забьёт», — приводит слова Кассьерры пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Суперфинал Кубка России по футболу пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Балтика» победила в финале Пути регионов «Спартак», а «Зенит» в финале Пути РПЛ взял верх над ПФК ЦСКА.

В нынешнем сезоне «Балтика» и «Зенит» играли между собой четыре раза. В трёх встречах победу одержал «Зенит» и в одной — «Балтика».

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