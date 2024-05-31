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Семак рассказал, будет ли за кого-то болеть в финале Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия»

Семак рассказал, будет ли за кого-то болеть в финале Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли за кого-то болеть в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. В решающем матче главного еврокубка встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Семак заявил, что у него нет предпочтений в этой паре соперников.

«Финал Лиги чемпионов? Буду смотреть, болеть за красивый футбол. Предпочтений в этой паре у меня нет», — приводит слова Сергея Семака телеграм-канал «Зенита».

Напомним, 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) состоится финал Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Дортмунд — «Реал» Мадрид. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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