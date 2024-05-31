Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о будущем в «Зените» Александра Коваленко

Сергей Семак высказался о будущем в «Зените» Александра Коваленко
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем полузащитника команды Александра Коваленко в санкт-петербургском клубе.

«Коваленко смотрится хорошо на тренировках. Чего ему не хватает? Игровой практики. Но он из тех игроков, которых нужно постепенно вводить в основной состав. Дальнейшая судьба? Решим после матча. Решение будет принимать руководство с учётом моего мнения. На сегодняшний день он полноценный член нашей команды», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, в завершившемся сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.

Материалы по теме
Семак — второй по числу титулов чемпионата России среди тренеров
Истории
Семак — второй по числу титулов чемпионата России среди тренеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android