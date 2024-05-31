Дебютный мяч Кузяева за «Гавр» стал претендентом на звание лучшего гола сезона Лиги 1

Дебютный забитый мяч российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева стал претендентом на звание самого красивого гола сезона французской Лиги 1, сообщает пресс-служба чемпионата.

Также среди претендентов забитые мячи игроков «ПСЖ» Килиана Мбаппе и Ли Кан Ина, Мустафы Мохамеда из «Нанта», Ламина Камара из «Метца», полузащитника «Бреста» Камори Думбии, форварда «Гавра» Андре Айю, игрока «Лилля» Эдона Жегровы и Тежи Саванье из «Монпелье».

Напомним, 31-летний футболист присоединился к «Гавру» минувшим летом в статусе свободного агента. За этот период Далер Кузяев принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.