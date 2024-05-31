Алдонин: в Суперфинале Кубка России не будет доминирования «Зенита» — «Балтика» даст бой

Бывший российский футболист Евгений Алдонин поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит». Встреча состоится 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Понятно, что вылет из РПЛ — это неприятно, но в любом случае «Балтика» в Суперфинале Кубка России. Это будет важнейший матч, к которому можно хорошо подготовиться. Понятно, что фаворит — «Зенит», но для всего Калининграда, команды и каждого игрока этот матч будет иметь колоссальное значение. Я думаю, что «Балтика» приготовит свои сюрпризы в качестве стандартов и игры. Мне кажется, что будет интересный финал, в котором не будет доминирования «Зенита», ведь «Балтика» даст бой.

Возможный уход Игнашевича из команды никак не может повлиять на настрой команды. Все прекрасно понимают, что финал в карьере бывает не так часто, поэтому для многих футболистов это будет матч жизни», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.