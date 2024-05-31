Семак раскрыл, как будет формироваться состав «Зенита» на Суперфинал КР с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет формироваться состав сине-бело-голубых на Суперфинал Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Остался один турнир. Когда есть выбор между чемпионатом и Кубком, мы всегда делаем выбор в пользу чемпионата. В воскресенье на поле выйдут сильнейшие игроки. Дуглас пока не тренируется, но шансы на его участие есть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом году победителем Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар».