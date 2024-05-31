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Семак раскрыл, как будет формироваться состав «Зенита» на Суперфинал КР с «Балтикой»

Семак раскрыл, как будет формироваться состав «Зенита» на Суперфинал КР с «Балтикой»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как будет формироваться состав сине-бело-голубых на Суперфинал Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Остался один турнир. Когда есть выбор между чемпионатом и Кубком, мы всегда делаем выбор в пользу чемпионата. В воскресенье на поле выйдут сильнейшие игроки. Дуглас пока не тренируется, но шансы на его участие есть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом году победителем Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар».

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