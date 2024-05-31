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Семак: Суперфинал Кубка России — шанс для «Балтики» войти в историю

Семак: Суперфинал Кубка России — шанс для «Балтики» войти в историю
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что предстоящий матч Суперфинала Фонбет Кубка России является отличным шансом для «Балтики» войти в историю отечественного футбола.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мотивация соперника будет запредельной. Весеннюю часть они провели очень хорошо по качеству, поэтому предстоящий матч для них — шанс реабилитироваться и войти в историю», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом году победителем Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар». «Балтика» завершила сезон-2023/2024 на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ и вылетела в Мелбет Первую лигу.

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