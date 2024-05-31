Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Зенита» Кассьерра: Фалькао всегда был для меня образцом

Форвард «Зенита» Кассьерра: Фалькао всегда был для меня образцом
Аудио-версия:
Комментарии

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал экс-форварда мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао своим образцом.

«В Колумбии много прекрасных атакующих игроков. Я бы выделил Фалькао — он провёл яркую и качественную карьеру, я с ним познакомился, он всегда был для меня образцом», — приводит слова Кассьерры пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Форвард сине-бело-голубых забил 21 гол. Также на счету нападающего пять голевых передач в розыгрыше турнира. Помимо этого, Кассьерра принял участие в восьми матчах Кубка России, где забил три гола и отдал столько же результативных передач.

В завершившемся сезоне чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» стал победителем турнира, набрав 57 очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ шестой раз подряд.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Кассьерра высказался о безголевой серии до пента-трика в ворота «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android