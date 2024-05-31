Форвард «Зенита» Кассьерра: Фалькао всегда был для меня образцом

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра назвал экс-форварда мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао своим образцом.

«В Колумбии много прекрасных атакующих игроков. Я бы выделил Фалькао — он провёл яркую и качественную карьеру, я с ним познакомился, он всегда был для меня образцом», — приводит слова Кассьерры пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, Матео Кассьерра стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024. Форвард сине-бело-голубых забил 21 гол. Также на счету нападающего пять голевых передач в розыгрыше турнира. Помимо этого, Кассьерра принял участие в восьми матчах Кубка России, где забил три гола и отдал столько же результативных передач.

В завершившемся сезоне чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» стал победителем турнира, набрав 57 очков. Таким образом, подопечные Сергея Семака выиграли РПЛ шестой раз подряд.