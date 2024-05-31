Слишкович: Тюкавин — очень интересный игрок, через несколько лет он станет ещё лучше

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«Из игроков РПЛ, кроме футболистов «Спартака», я могу выделить многих, которые мне нравятся, с кем бы я хотел поработать. Например, Тюкавин выиграл сразу три награды по завершении сезона. Он очень интересный игрок, молодой, он будет ещё лучше играть через несколько лет. Его я привёл в пример, потому что его назвали лучшим футболистом РПЛ, а ещё есть много других интересных игроков. Но не буду назвать конкретно, потому что одного назову, а другого забуду», — сказал Слишкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

21-летний Константин Тюкавин в минувшем сезоне принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.