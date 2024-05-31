Бушманов: Суперфинал Кубка России — достаточная мотивация для игроков «Балтики»

Бывший российский футболист Евгений Бушманов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором 2 июня встретятся «Зенит» и «Балтика».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Конечно, у «Балтики» есть шансы в Суперфинале Кубка России с «Зенитом». Перед началом любого матча у всех есть шансы, но у балтийцев они минимальны. Понятно, что это будет единственный шанс для «Балтики», поэтому у игроков будет сумасшедший настрой, запредельная самоотдача и везение с удачей.

Я думаю, что сам Суперфинал Кубка России является для игроков «Балтики» достаточной мотивацией. Потому что, возможно, такой матч футболисты балтийской команды больше никогда в жизни не сыграют», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.