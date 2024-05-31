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Бушманов: Суперфинал Кубка России — достаточная мотивация для игроков «Балтики»

Бушманов: Суперфинал Кубка России — достаточная мотивация для игроков «Балтики»
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Бывший российский футболист Евгений Бушманов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России, в котором 2 июня встретятся «Зенит» и «Балтика».

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02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, у «Балтики» есть шансы в Суперфинале Кубка России с «Зенитом». Перед началом любого матча у всех есть шансы, но у балтийцев они минимальны. Понятно, что это будет единственный шанс для «Балтики», поэтому у игроков будет сумасшедший настрой, запредельная самоотдача и везение с удачей.

Я думаю, что сам Суперфинал Кубка России является для игроков «Балтики» достаточной мотивацией. Потому что, возможно, такой матч футболисты балтийской команды больше никогда в жизни не сыграют», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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