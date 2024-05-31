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Дортмундская «Боруссия» представила заявку команды на финал Лиги чемпионов с «Реалом»

Дортмундская «Боруссия» представила заявку команды на финальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Встреча состоится 1 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Фото: Соцсети ФК «Боруссия» Д

Вратари: Грегор Кобель, Марцель Лотка, Александер Майер-Шаде.

Защитники: Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Мариус Вольф, Ян Матсен, Никлас Зюле, Юлиан Рюэрсон.

Полузащитники: Салих Озджан, Феликс Нмеча, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Эмре Джан, Кьелль-Арик Ветьен.

Нападающие: Себастьен Аллер, Джейдон Санчо, Никлас Фюллькруг, Юссуфа Мукоко, Дониэлл Мален, Карим Адейеми, Джейми Байно-Гиттенс.

Напомним, встреча пройдёт на лондонском стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени. В полуфинале Лиги чемпионов дортмундцы оказались сильнее «Пари Сен-Жермен». В обоих матчах «Боруссия» одержала победы со счётом 1:0.