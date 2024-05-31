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«Каждому овощу своё время». Глава правления «Зенита» Медведев — о подписании Изидора

«Каждому овощу своё время». Глава правления «Зенита» Медведев — о подписании Изидора
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о выкупе контракта нападающего Вильсона Изидора словами из известной пословицы.

— «Зенит» выкупил контракт Вильсона Изидора у «Локомотива»?
— Каждому овощу своё время, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, к «Зениту» Вильсон присоединился к летнее межсезонье на правах годичной аренды. В завершившемся сезоне-2023/2024 Изидор принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. В общей сложности нападающий провёл на поле 920 минут. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

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