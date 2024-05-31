«Есть сомнительные моменты». Тренер «Зенита» Семак — о формате Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новом формате Фонбет Кубка России по футболу. По его мнению, в новом формате есть сомнительные моменты. В то же время специалист отметил, что дело «Зенита» — играть в футбол и побеждать, а не обсуждать регламент.

«Регламент Кубка России? Есть сомнительные моменты, но наше дело — играть в футбол и побеждать», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

Напомним, с прошлого сезона Кубок России проводит в новом формате. Так, теперь в турнире есть две сетки — верхняя (Путь РПЛ) и нижняя (Путь регионов). Команды, вылетающие из верхней сетки, не покидают турнир, а получают шанс продолжить в нём участие через нижнюю сетку. В случае вылета из Пути регионов команда покидает турнир.