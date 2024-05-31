Мор — об отставке Гончаренко: понимаю президента «Урала»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об отставке Виктора Гончаренко с должности главного тренера «Урала».

«Что касается увольнения Гончаренко, если команда дома проигрывает 0:2, то нужно было что‑то делать. Не скажу, что я на стороне президента «Урала» Григория Иванова, но я его понимаю. Ему надо что‑то делать, чтобы потом он не винил себя. Сейчас такой момент, когда терять уже просто нечего. Возможно, команде и нужна такая шоковая терапия», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Урал» проиграл «Акрону» в первом стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне. Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась со счётом 0:2, забитыми мячами в составе «Акрона» отметились Неманья Анджелкович и Кирилл Данилин. Ответная переходная игра между командами состоится в субботу, 1 июня, и пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске.