«Чемпионат» взял золото на MARSPO Awards 2024

30 мая в Москве прошла церемония вручения премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2024.

«Чемпионат» стал победителем в номинации «Лучший digital-проект в медиа», взяв золото за учреждённую им премию «Лучший молодой футболист России — 2022/2023».

Премия «Лучший молодой футболист России» – это ежегодное награждение, которое «Чемпионат» проводит по итогам голосования главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России, а также среди читателей и болельщиков по окончании сезона.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата» (входит в Rambler&Co): «Впервые проект «Лучший молодой футболист России» мы запустили в сезоне 2021/2022, потому что хотели подсветить, как много в стране новых талантливых игроков. Мы сразу задумывали его как ежегодную премию. И рады, что наше начинание совпало с бумом на молодых в чемпионате России. В сезоне 2022/23 мы по-новому подошли к реализации итогов, попросили 15 лучших парней рассказать о своих родных городах. А подведение итогов этого сезона только начинается, так что следите за «Чемпионатом» – мы готовим и другие уникальные проекты».

MARSPO Awards – престижная международная премия, которая отмечает лучшие практики в области спортивного маркетинга. Премия проводится ежегодно с 2017 года, в ней принимают участие ключевые спортивные клубы, лиги, СМИ, агентства и спонсоры. В 2024 году члены жюри оценили более 1300 проектов из России, Беларуси и Казахстана в 39 номинациях.