Горшков: у «Балтики» есть шанс заявить о себе напоследок, выиграв Кубок России

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем Суперфинале Фонбет Кубка России, в котором сине-бело-голубые сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я думаю, что «Балтика» сможет навязать борьбу «Зениту» в Суперфинале Кубка России. Всё-таки финал — это один матч, поэтому у «Балтики» будет самоотдача, желание и настрой. Тем более команда вылетела из РПЛ, поэтому есть шанс заявить о себе напоследок, выиграв трофей.

Конечно же, вылет из РПЛ не добавит положительных эмоций «Балтике», но это Суперфинал Кубка. Поэтому для них это будет большая мотивация. Не каждому игроку выпадает возможность сыграть на последней стадии Кубка, а тем более выиграть. Думаю, что для них это будет отдельная страница, которая должна быть на высоком эмоциональном уровне. Всё, что было в чемпионате, должно остаться позади», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.