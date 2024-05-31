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Каррера: я всегда рад возвращаться в Россию, мне всё здесь нравится

Каррера: я всегда рад возвращаться в Россию, мне всё здесь нравится
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался, что всегда с удовольствием приезжает в Россию.

— По чему соскучились? Что в первую очередь сделали, когда вернулись в Москву? Может быть, какое-то заведение или какие-то люди, которых давно не видели?
— Я всегда рад возвращаться в Россию, у меня отличные воспоминания. И мне всё нравится в России. Я люблю климат в том числе, и я лучше переношу холод, нежели жару. Я всегда рад приехать в Россию, когда меня приглашают. Поэтому я и приехал, — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.

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