Каррера: думаю, «Краснодар» и «Динамо» дали «Зениту» почувствовать давление

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о чемпионской гонке в Российский Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

— Смотрели РПЛ в этом сезоне? Сколько матчей? Получалось ли следить за чемпионатом России?

— Нет, следить за матчами РПЛ не получалось, потому что я просматриваю другие итальянские матчи. Я слежу за результатами «Спартака», но при всём при этом я знаю, что этот чемпионат решался в последнем туре, и я вижу, что российский чемпионат стал намного сложнее, все команды подтянулись.

Я думаю, что в этом сезоне «Краснодар» и «Динамо», конечно же, дали почувствовать давление «Зениту». Когда команда имеет возможность финансовых вкладов в игроков, покупая качественных профессионалов, то, безусловно, больше шансов на победу, но это, конечно же, не даёт стопроцентную уверенность в этом, — сказал Каррера в новом выпуске «Коммент.Шоу».