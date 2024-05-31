Бушманов: возможный выход четырёх клубов в РПЛ говорит о выравнивании уровня команд

Бывший российский футболист Евгений Бушманов высказался о возможном выходе четырёх клубов Мелбет Перовой лиги в РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

«Не знаю, насколько оказывает положительный эффект возможный выход четырёх команд из Первой лиги в РПЛ. Но в целом это говорит о том, что в нашем футболе выравнивается уровень команд. Мы это видели в течение всего сезона РПЛ, плюс-минус все играли ровно», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, напрямую в Российскую Премьер-Лигу вышли подмосковные «Химки» и «Динамо» из Махачкалы. В стыковых матчах выступают тульский «Арсенал» и «Акрон», которые одержали победы в первых своих матчах с «Пари НН» (2:1) и «Уралом» (2:0) соответственно. Ответные матчи пройдут 1 июня.