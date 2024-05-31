Экс-тренер «Спартака» Каррера посоветовал Миранчуку не уходить из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посоветовал полузащитнику Алексею Миранчуку не уходить из «Аталанты».

«Я думаю, что ему нужно остаться в «Аталанте». Я не вижу причин для его ухода. Я считаю, что он важный игрок для «Аталанты». Может быть, он не играет постоянно с первой минуты, но, когда он всё равно выходит постоянно на поле, тренер им доволен и тренер видит, что он умеет делать на тренировке. Каждый раз, когда он выходил на поле, это потому, что он заслуживал выходить на поле. Тренировка является зеркалом игры. Если тренер выпускает его на поле, значит, он заслуживает. Я бы всегда хотел в команде иметь такого игрока, как Миранчук. Если он выходит с первой минуты, играет хорошо, если он выходит на 60-й минуте, играет хорошо, это главное», — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».