Экс-тренер «Спартака» Каррера оценил выражение «багаж Аленичева»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о выражении «багаж Аленичева».

— После матча в Лиге Европы, когда «Спартак» вылетел, руководство поспросило у меня взять на себя ответственность провести пару матчей перед паузой на сборные. Мне повезло, что два матча удались. А так с Аленичевым у меня хорошее отношение, я знал его как игрока. И когда я приехал, мы, соответственно, обсуждали футбол, проблем с ним никаких не было.

— Именно после той истории, после ухода Аленичева, появилось выражение, которое стало мемом, — «багаж Аленичева». На ваш взгляд, вообще существует ли такой «багаж» предыдущего тренера?

— Я думаю, очень важно иметь, какую-то базу, фундамент, который остаётся, когда приходит новый тренер. Соответственно, когда приходит новый тренер, он предлагает свои идеи, свои взгляды. Мне, например, нравится играть по разным схемам 4-3-3, 4-2-3-1. Изучая соперника, пытаешься всегда понять, как затруднить его игру. Надо также тренировать ребят, чтобы они могли перестраиваться по ходу матчей», — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».