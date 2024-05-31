Наумов: уход Дзюбы не отразится на «Локомотиве», а вот Миранчук и Жемалетдинов — потери

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе нападающего Артёма Дзюбы из стана железнодорожников и поделился мнением о том, что Рифат Жемалетдинов и Антон Миранчук покинули клуб по истечении контрактов.

«Уход Дзюбы, думаю, не отразится на команде. Артём сыграл свою положительную роль, и с ним нужно по-человечески попрощаться. А вот уход Миранчука и Жемалетдинова — это потери. И тут вина не столько Галактионова, сколько клуба. С такими футболистами нужно уметь договариваться и решать вопрос, чтобы они остались в команде. Но не удалось, что ж теперь?» — приводит слова Наумова Metaratings.

Антон Миранчук принял участие в 217 матчах, в которых отметился 51 голом и 34 результативными передачами. Ранее стало известно, что Миранчук покинет «Локомотив» по окончании сезона.

Рифат Жемалетдинов сыграл за «Локомотив» 155 матчей, забил 23 гола и отдал 25 результативных передач. В его копилке три трофея — два Кубка и один Суперкубок России.

В стан железнодорожников Дзюба перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.