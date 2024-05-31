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«Я не мог пройти мимо такого поведения». Каррера — о ссылке Глушакова в дубль «Спартака»

«Я не мог пройти мимо такого поведения». Каррера — о ссылке Глушакова в дубль «Спартака»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, за что сослал в дубль полузащитника команды Дениса Глушакова.

—У вас была неприятная история с Андреем Ещенко, с Денисом Глушаковым, когда вы в дубль перевели двух игроков за лайки в соцсети. Вот сейчас, по прошествии времени, вы бы по-другому поступили?
— Да, это произошло вне поля, но они поддержали лайком и комментарием человека, который говорил, что я баран. Соответственно, я не мог пройти мимо подобного поведения. Я не отправил их в дубль, потому что они напились в каком-то баре вечером. То есть они лайкнули и написали негативные комментарии касательно меня. В тот момент я почувствовал, что на меня, скажем так, наехали два игрока. То, что было важно для меня, это команда.

— То есть вы защищали свой авторитет в команде?
— Ну, безусловно. Я выбрал команду, а не двух игроков. Потому что я не могу находиться в команде с двумя игроками, которые… Конечно же, тот человек, который спел эту песню, он может говорить всё что угодно. Я принимаю любую критику, но мой игрок не может лайкать человека, который говорит, что я некомпетентен, что я баран, что я не умею тренировать. То, что я сделал, это минимум, — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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