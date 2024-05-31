Горшков: Гончаренко в «Урале» доверяли до конца — он помог команде, когда она была внизу

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о покинувшем «Урал» Викторе Гончаренко.

«Сложно сказать, запоздалое ли решение уволить Гончаренко из «Урала». Видимо, верили в тренера, ведь команде не хватило очка, чтобы избежать стыков. Гончаренко доверяли до конца, потому что был период, когда он только пришёл в команду и сдвинул дело с мёртвой точки, когда «Урал» был внизу. Он всё исправил, и его команду хвалили.

А теперь, когда дома уступили «Акрону», решили, что нужно что-то кардинально менять. Возможно, чтобы встряхнуть команду и чтобы во втором матче был эмоциональный всплеск. «Урал» — это команда РПЛ, где собраны игроки посильнее, чем в Первой лиге. Я бы сказал, что у «Урала» шансы не вылететь 50 на 50», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.