«Бегом бы прибежал». Каррера — о возможности возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, согласился бы он снова возглавить красно-белых. По словам итальянца, московский клуб не предлагал ему вернуться, но, если бы такое предложение поступило, он бы его принял.

— А вас не звали в «Спартак» за последние годы?

— Нет, меня не звали.

— А если бы позвали, вы бы согласились?

— Безусловно, я бы бегом прибежал (улыбается), — сказал Массимо Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017. После этого красно-белым больше не удавалось выиграть Российскую Премьер-Лигу.