Бывший тренер «Спартака» Каррера рассказал, что ему предлагали возглавить сборную Ирана

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий «Асколи», рассказал, что получал предложение возглавить сборную Ирана.

«У меня было предложение от Ирана. Я не хочу ни в коем случае обидеть Иран, но это не та футбольная культура, которая меня привлекает. Ну, а так, в целом, я открыт для любого предложения. В целом проблем нету», — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017. Также итальянский специалист работал ассистентом в «Ювентусе», сборной Италии. В качестве главного тренера Массимо работал в АЕКе и «Бари».