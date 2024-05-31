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Бывший тренер «Спартака» Каррера рассказал, что ему предлагали возглавить сборную Ирана

Бывший тренер «Спартака» Каррера рассказал, что ему предлагали возглавить сборную Ирана
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, ныне возглавляющий «Асколи», рассказал, что получал предложение возглавить сборную Ирана.

«У меня было предложение от Ирана. Я не хочу ни в коем случае обидеть Иран, но это не та футбольная культура, которая меня привлекает. Ну, а так, в целом, я открыт для любого предложения. В целом проблем нету», — сказал Каррера в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017. Также итальянский специалист работал ассистентом в «Ювентусе», сборной Италии. В качестве главного тренера Массимо работал в АЕКе и «Бари».

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