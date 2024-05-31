«Ничего плохого». Семак — о том, что Суперфинал Кубка России не перенесли из «Лужников»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что Суперфинал Кубка России по футболу решили проводить в «Лужниках».

«Ничего плохого в финале в «Лужниках» я не вижу», — приводит слова Сергея Семака официальный телеграм-канал сине-бело-голубых.

Напомним, Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. Встреча пройдёт на главном стадионе страны — в московских «Лужниках». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом году победителем Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар». «Балтика» завершила сезон-2023/2024 на 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетела в Мелбет Первую лигу.