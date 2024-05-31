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Каррера: Джикия — настоящий мужчина, он мне всегда нравился как человек

Каррера: Джикия — настоящий мужчина, он мне всегда нравился как человек
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об экс-защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«Я знаю, что Джикию не переподписали. Я переписывался с ним. Я сказал, что он может продолжать играть и отдавать много ещё футболу. Мне он всегда нравился как человек. Он настоящий мужчина. Помимо того что он отменный игрок. Но всю историю конкретно я не знаю», — сказал Массимо Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Джикия покинул московский «Спартак» по завершении сезона-2023/2024. В минувшем сезоне Георгий принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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