Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: в Суперфинале Кубка России все ожидают победы «Зенита», но чудеса случаются

Канищев: в Суперфинале Кубка России все ожидают победы «Зенита», но чудеса случаются
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Анатолий Канищев поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, в Суперфинале Кубка России все ожидают победы «Зенита», но чудеса бывают и случаются. Если «Балтика» захочет хлопнуть дверью перед уходом в Первую лигу, то всё может быть, ведь это Кубок. Но если серьёзно, то шансов у «Балтики» очень мало, их практически нет», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом году победителем Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар». «Балтика» завершила сезон-2023/2024 на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ и вылетела в Мелбет Первую лигу.

Материалы по теме
Семак: Суперфинал Кубка России — шанс для «Балтики» войти в историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android