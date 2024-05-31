Канищев: в Суперфинале Кубка России все ожидают победы «Зенита», но чудеса случаются

Бывший футболист Анатолий Канищев поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой».

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Конечно, в Суперфинале Кубка России все ожидают победы «Зенита», но чудеса бывают и случаются. Если «Балтика» захочет хлопнуть дверью перед уходом в Первую лигу, то всё может быть, ведь это Кубок. Но если серьёзно, то шансов у «Балтики» очень мало, их практически нет», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени. Отметим, что в прошлом году победителем Кубка России стал ЦСКА, обыгравший в финале «Краснодар». «Балтика» завершила сезон-2023/2024 на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ и вылетела в Мелбет Первую лигу.