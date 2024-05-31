Семак: «Зенит» начнёт плотно работать над трансферами после матча с «Балтикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферных планах клуба. По его словам, сине-бело-голубые начнут плотно работать над трансферами после заключительного матча в сезоне — Суперфинала Кубка России с «Балтикой».

«Латышонок в «Зените»? В прессе пишут многое. Но зачастую это обусловлено желанием агентов и журналистов. Начнём плотно работать над трансферами после воскресного матча», — приводит слова Сергея Семака официальный телеграм-канал сине-бело-голубых.

Напомним, Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в воскресенье, 2 июня. Встреча пройдёт на главном стадионе страны — в московских «Лужниках». Стартовый свисток арбитра раздастся в 18:00 по московскому времени.