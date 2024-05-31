Орлов: было бы справедливо не вручать золотые медали после этого сезона, нет лидера

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о чемпионской гонке в минувшем сезоне РПЛ.

«Значит, я хочу сказать, справедливо было бы не вручать золотые медали после этого чемпионата никому, ну нет лидера настоящего. Нет ни одной команды, которая бы по-чемпионски играла», — сказал Орлов в выпуске YouTube-шоу «Это футбол, брат».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.