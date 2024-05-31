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Каррера: Миранчук — качественный игрок, в Италии о нём говорят положительно

Каррера: Миранчук — качественный игрок, в Италии о нём говорят положительно
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о выступлениях российского полузащитника Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту».

— Насколько Алексей Миранчук важный игрок для «Аталанты»? Или он должен, условно говоря, думать о команде другой?

— У него были сложности в начале его карьеры в Италии, но я смотрел несколько матчей. Он очень много помог «Аталанте» и в Лиге Европы, и в чемпионате. Он качественный игрок. Когда у него появилась возможность выходить на поле, он доказывал, что он качественный игрок, техничный. И, безусловно, он является хорошим игроком для «Аталанты».

— А что говорят в городе или в футбольной такой тусовке итальянской, какой у него вообще статус?

— Все говорят положительно о Миранчуке. Каждому игроку, который приезжает из другого континента, можно сказать, нужно время для адаптации. Вначале было сложно, но, опять же, добавлю, что с Гасперини, он особенный человек, но все довольны Миранчуком в Италии, — сказал Массимо Каррера в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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