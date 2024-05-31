Орлов — о тренере «Динамо»: у Лички оказалась кишка тонка, чтобы быть первым

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Сейчас РПЛ даёт приз лучшему тренеру Личке, но он же самое главное не показал — результат, не выиграл. Он оживил, он пришёл в «Динамо», но у него оказалась кишка тонка для того, чтобы быть первым, а это и есть тренерское искусство и мастерство», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Личка возглавил «Динамо» прошлым летом. До этого чешский специалист работал в «Оренбурге». Под руководством Марцела бело-голубые завершили сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, проиграв «Краснодару» в матче заключительного, 30-го тура.