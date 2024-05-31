Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о тренере «Динамо»: у Лички оказалась кишка тонка, чтобы быть первым

Орлов — о тренере «Динамо»: у Лички оказалась кишка тонка, чтобы быть первым
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере московского «Динамо» Марцеле Личке.

«Сейчас РПЛ даёт приз лучшему тренеру Личке, но он же самое главное не показал — результат, не выиграл. Он оживил, он пришёл в «Динамо», но у него оказалась кишка тонка для того, чтобы быть первым, а это и есть тренерское искусство и мастерство», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Личка возглавил «Динамо» прошлым летом. До этого чешский специалист работал в «Оренбурге». Под руководством Марцела бело-голубые завершили сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, проиграв «Краснодару» в матче заключительного, 30-го тура.

Материалы по теме
Эксклюзив
Марцел Личка назвал футболистов команд РПЛ, с которыми хотел бы поработать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android