Геннадий Орлов выбрал лучшего игрока «Зенита» в современной истории клуба

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов выбрал лучшего игрока «Зенита» в современной истории санкт-петербургского клуба.

— Попытаемся найти лучшего [игрока] в новой истории «Зенита». Малафеев или Михаил Кержаков?

— Слава, конечно, выше. Слава прекрасно играл на линии. Но на выходах ошибался.

— Слава Малафеев или Дуглас Сантос?

— Дуглас Сантос.

— Дуглас Сантос или Клаудиньо?

— Дуглас Сантос.

— Дуглас Сантос или Данни?

— Данни.

— Данни или Владимир Быстров?

— Данни.

— Данни или Денисов? Игорь Денисов.

— Данни.

— Данни или Вендел?

— Данни.

— Данни или Сердар Азмун?

— Данни.

— Данни или Александр Кержаков?

— Данни.

— Данни или Витсель?

— Данни.

— Данни или Сергей Семак, игрок?

— Данни.

— Данни или Константин Зырянов?

— Данни.

— Данни или Роман Широков?

— Данни.

— Данни или Малком?

— Малком.

— Малком или Халк?

— Халк.

— Халк или Андрей Аршавин?

— Халк, — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»