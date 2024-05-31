Геннадий Орлов выбрал лучшего игрока «Зенита» в современной истории клуба

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов выбрал лучшего игрока «Зенита» в современной истории санкт-петербургского клуба.
— Попытаемся найти лучшего [игрока] в новой истории «Зенита». Малафеев или Михаил Кержаков?
— Слава, конечно, выше. Слава прекрасно играл на линии. Но на выходах ошибался.
— Слава Малафеев или Дуглас Сантос?
— Дуглас Сантос.
— Дуглас Сантос или Клаудиньо?
— Дуглас Сантос.
— Дуглас Сантос или Данни?
— Данни.
— Данни или Владимир Быстров?
— Данни.
— Данни или Денисов? Игорь Денисов.
— Данни.
— Данни или Вендел?
— Данни.
— Данни или Сердар Азмун?
— Данни.
— Данни или Александр Кержаков?
— Данни.
— Данни или Витсель?
— Данни.
— Данни или Сергей Семак, игрок?
— Данни.
— Данни или Константин Зырянов?
— Данни.
— Данни или Роман Широков?
— Данни.
— Данни или Малком?
— Малком.
— Малком или Халк?
— Халк.
— Халк или Андрей Аршавин?
— Халк, — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»